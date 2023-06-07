Збірна України нарешті отримала нового головного тренера. УАФ призначила Сергія Реброва наставником "синьо-жовтих", підписавши контракт на три роки.

До теми Сергій Ребров: шлях від Шахтаря з Горлівки до головної посади в українському футболі

Під час кар'єри гравця Ребров став легендою збірної. У 75-ти матчах за національну команду нападник забив 15 голів. Це дозволяє йому посідати четверту сходинку у рейтингу бомбардирів команди.

Більше голів забивали лише Андрій Шевченко (48), Андрій Ярмоленко (45) та Євген Коноплянка (21). Тож 24 канал пропонує згадати п'ятірку найкращих м'ячів Реброва у футболці збірної України.

5. Грузія (17 квітня 2002)

Після невиходу на ЧС-2002 збірна України зіграла у Києві спаринг із грузинами. Перемогти з рахунком 2:1 допоміг як раз Ребров, адже на його рахунку перший м'яч у зустрічі. Сергій відважився на дальній постріл у ближній кут. Цим він спантеличив кіпера суперника, який допустився грубої помилки.

Відео голу грузинам (з 00:05):

4. Албанія (29 березня 1997)

Україна вела запеклу боротьбу з Португалією та Німеччиною за вихід на французький Мундіаль. Наша команда мала серйозні проблеми із головним аутсайдером Албанією в обох матчах. Але у кожному із випадків на допомогу "синьо-жовтим" приходив Ребров.

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У гостьовій грі його гол допоміг здобути мінімальну перемогу. Перед перервою Сергій відгукнувся на простріл Шевченка. Втім замість удару з першого дотику нападник на фінті прибрав захисника та кіпера опонентів та вразив вже майже порожні ворота.

Відео голу албанцям (з 01:25):

3. Албанія (20 серпня 1997)

Другий же рятівний гол Сергія проти албанціі також вийшов красивим. Цього разу вже у Києві Україна довго не могла пробити балканців, але за 4 хвилини до фінального свистка Ребров вдало взяв ініціативу на себе.

Нападнику вдався красивий дриблінг та вривання у карний майданчик гостей, після чого Сергій без проблем пробив повз кіпера. У підсумку Україна виборола друге місце у групі, залишивши позаду Португалію. Втім у стиках на шляху нашої команди стала Хорватія.

Відео дриблінгу Реброва (з 06:50):

2. Грузія (19 серпня 1998)

У ще одній товариській битві із грузинами Ребров зміг оформити дубль. Відзначимо його перший м'яч, забитий вже на першій хвилині. Після пасу головою від Несмачного Сергій вирішив зльоту пробити з лінії карного майданчика і був влучний. У підсумку Україна розгромила грузинів із рахунком 4:0.

Відео голу Грузії (з 01:20):

1. Саудівська Аравія (19 червня 2006)

Ребров дуже яскраво завершив свій гольовий здобуток у збірній. Свій останній гол він провів на чемпіонаті світу 2006 року у Німеччині і саме цей м'яч варто називати найкращим для нього у синьо-жовтій футболці.

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За рахунку 1:0 Сергій прийняв м'яч майже у центрі поля. Попри простір перед собою, Ребров вирішив потужно пробити метрів із 35-ти, чого явно не очікував воротар аравійців. У підсумку Україна виграла з рахунком 4:0 і дійшла на тому турнірі аж до чвертьфіналу.

Відео голу у ворота Саудівської Аравії:

Поза конкурсом. Росія (5 вересня 1998)

Цей гол явно не назвеш красивим, адже у ворота наших горе-сусідів Сергій забив з пенальті. Втім його важливість важко переоцінити. По-перше, ударом з позначки Ребров приніс Україні історичну перемогу над Росією.

Нападник встановив фінальний рахунок 3:2. По-друге, це допомогло у майбутньому нашій команді посісти другу сходинку у групі відбору Євро-2000. Ну а по-третє, це гол Росії і цим все сказано. Тепер же очікуємо від Реброва не менш гучних перемог вже на тренерському містку.

Як Ребров забивав Росії: