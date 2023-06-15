Юрій Вірт зробив усе. аби залишити команду в еліті. Після поразки 1:0 у Львові, Верес вдома розгромив запорізький Металург 6:1. На післяматчевій пресконференції наставник повідомив про свій відхід із посади головного тренера Вереса.

До теми Весь футбольний клуб проти тебе, – Вірт заявив, що покидає Верес

Є один та головний кандидат на посаду тренера Вереса

Тренер натякнув, що мав складні стосунки з деякими людьми у клубі та заявив, що під час особистої розмови президент Вереса зауважив, що увесь футбольний клуб постав проти наставника з міста Лева.

Після чого ЗМІ почали гадати, хто ж замінить Вірта біля керма рівненського клубу. За інформацією "ТаТоТаке", новим наставником Вереса стане Сергій Лавриненко, який свого часу керував Інгульцем.

Наразі сторони ще не вдарили по руках.

Цікаво, що Інгулець вилетів із УПЛ після матчів плей-офф проти черкаського ЛНЗ – 1:1 та 2:1.

Президент Вереса Іван Надєїн не став розкривати прізвище нового наставника команди. Натомість оголосив термін угоди з новим керманичем команди. Очікується, що це буде 3-річний контракт із чіткими зобов'язаннями тренера та клубу.

Цікаво, що після цього відходу Вірта з Вереса розпочались словесні перепалки у соцмережах. Все розпочалось із емоційної публікації дружини Юрія Вірта, яка рознесла селекційну службу клубу та зачепила блогера Дмитра Поворознюка, який вийшов на поле на останніх хвилинах матчу проти Металурга.

Блогер дипломатично відреагував на слова дружини наставника. Відзначимо, що Поворознюк ще перед матчем заявив, що на цьому його футбольна кар'єра закінчиться. Цікаво, чи буде далі він знімати серіал про Верес із назвою "Футболіст"?

Що відомо про тренерську кар'єру Сергія Лавриненка