"Усик – кінець кар'єри Ф'юрі": спортдиректор команди українця зробив гучну заяву

Поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі має визначити короля хевівейту. Спортивний директор Usyk Team Сергій Лапін не сумнівається у перемозі українця.

У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Сергій Лапін "поховав" Ф’юрі ще до бою з Усиком

Спортивний директор Usyk Team Сергій Лапін прокоментував чутки, що "Циганський король" симулював пошкодження, яке призвело до перенесення бою, щоб краще набрати форму.

"Версій було насправді багато. Одна з них — „січка“ могла бути зроблена хірургічним шляхом. Але, знову ж таки, доказів цьому немає.

У будь-якому разі, сподіваюсь, Ф’юрі розуміє, що ці ігри йому точно не йдуть на користь. І Олександр Усик – це кінець його кар'єри", – сказав Сергій Лапін.

Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.