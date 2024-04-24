В мае в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Сергей Лапин "похоронил" Фьюри еще до боя с Усиком

Спортивный директор Usyk Team Сергей Лапин прокомментировал слухи, что "Цыганский король" симулировал повреждение, которое привело к переносу боя, чтобы лучше набрать форму.

"Версий было на самом деле много. Одна из них - "сечка" могла быть сделана хирургическим путем. Но, опять же, доказательств этому нет.

В любом случае, надеюсь, Фьюри понимает, что эти игры ему точно не идут на пользу. И Александр Усик – это конец его карьеры", – сказал Сергей Лапин.

К слову. Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.