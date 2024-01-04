Ворскла офіційно призначила головного тренера: команду очолив легендарний голкіпер

Полтавська Ворскла визначилася з кандидатурою нового головного тренера. У весняній частині чемпіонату УПЛ командою керуватиме Сергій Долганський.

Наприкінці минулого року Ворсклу залишив Віктор Скрипник, який очолив харківський Металіст 1925. Серед різних кандидатур керівництво клубу зупинилося на тренеру воротарів "ворсклян" Сергію Долганському.

Читайте також Клубний рейтинг УЄФА: Шахтар зберігає хороші шанси на пряме потрапляння в Лігу чемпіонів

Довірили команду помічнику Скрипника

Про призначення Сергія Долганського на посаду головного тренера команди повідомив офіційний акаунт Ворскли в інстаграм. У повідомленні зазначається, що легенда "зелено-білих" працюватиме в статусі виконуючого обов'язки головного тренера. Щодо помічників Долганського буде повідомлено згодом.

"Від сьогодні виконуючим обов’язки головного тренера основного складу чоловічої команди Ворскли призначено легендарного Ворсклянина Сергія Долганського.

Інформацію щодо помічників, які пліч-о-пліч працюватимуть з новим наставником, буде оприлюднено дещо згодом. Бажаємо успіхів та віримо у Вас, пане Сергію!", – йдеться у повідомленні клубу.

Зазначимо, що на зимову перерву Ворскла пішла на сьомому місці турнірної таблиці. У 17 матчах "зелено-білі" заробили 23 очка. Від зони єврокубків "ворсклян" віддаляє 5 балів.

Що відомо про нового тренера Ворскли