Наприкінці минулого року Ворсклу залишив Віктор Скрипник, який очолив харківський Металіст 1925. Серед різних кандидатур керівництво клубу зупинилося на тренеру воротарів "ворсклян" Сергію Долганському.
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Довірили команду помічнику Скрипника
Про призначення Сергія Долганського на посаду головного тренера команди повідомив офіційний акаунт Ворскли в інстаграм. У повідомленні зазначається, що легенда "зелено-білих" працюватиме в статусі виконуючого обов'язки головного тренера. Щодо помічників Долганського буде повідомлено згодом.
"Від сьогодні виконуючим обов’язки головного тренера основного складу чоловічої команди Ворскли призначено легендарного Ворсклянина Сергія Долганського.
Інформацію щодо помічників, які пліч-о-пліч працюватимуть з новим наставником, буде оприлюднено дещо згодом. Бажаємо успіхів та віримо у Вас, пане Сергію!", – йдеться у повідомленні клубу.
Зазначимо, що на зимову перерву Ворскла пішла на сьомому місці турнірної таблиці. У 17 матчах "зелено-білі" заробили 23 очка. Від зони єврокубків "ворсклян" віддаляє 5 балів.
Що відомо про нового тренера Ворскли
- Сергій Долганський розпочав ігрову кар'єру в рівненському Вересі. Грав за низку українських клубів: Металіст, Чорноморець, Кривбас, ЦСКА Київ, Шахтар, Металург Донецьк.
- До Ворскли вперше приєднався на початку 2001 року, у якій швидко завоював місце основного голкіпера. З перервами Долганський грав за полтавців до 2013 року, коли у віці 38 років завершив кар'єру.
- На його рахунку 243 матчі за "ворсклян" у всіх турнірах. Разом з Ворсклою у 2009 році став володарем Кубка України.
- Після завершення кар'єри працював тренером воротарів в одеській Жемчужині, а з 2019 року у Ворсклі.