Два тижні тому українські клуби завершили виступи в осінній частині євросезону 2023-2024. Підопічні Маріно Пушича поступились Порту та вилетівли з Ліги чемпіонів у плей-оф Ліги Європи.

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Українські клуби просіли

Тим часом УЄФА оновив клубний рейтинг після закінчення групових етапів. У ньому найкращою командою України продовжує залишатись Шахтар.

Донеччани замикають топ-25 списку. У свою чергу Динамо впало аж на 65 сходинку, а Зоря посідає 87-му. Усі команди, крім Шахтаря, вже припинили виступи у цьому євросезоні.

Позиції українських команд:

МІСЦЕ КОМАНДА БАЛИ 25 Шахтар 63,000 65 Динамо 26,500 87 Зоря 18,500 141 Дніпро-1 10,500 247 Ворскла 4,500 248 Колос 4,000 249 Олександрія 3,000 250 Десна 2,000 251 Маріуполь 2,000

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У загальному рейтингу лідирує чинний переможець Ліги чемпіонів Манчестер Сіті, який випереджає Баварію та Реал. Відзначимо, що з наступного сезону Україна не матиме прямої путівки в основний раунд Ліги чемпіонів.

Топ-10 клубного рейтингу УЄФА:

МІСЦЕ КОМАНДА КРАЇНА БАЛИ 1 Манчестер Сіті Англія 141,000 2 Баварія Німеччина 136,000 3 Реал Іспанія 123,000 4 ПСЖ Франція 108,000 5 Ліверпуль Англія 107,000 6 Інтер Італія 99,000 7 Лейпциг Німеччина 96,000 8 Челсі Англія 96,000 9 Манчестер Юнайтед Англія 92,000 10 Рома Італія 91,000

Щасливий квиток для Шахтаря

Втім саме Шахтар матиме змогу опинитись напряму у цій стадії. Якщо цього сезону ЛЧ виграє команда, що гарантує собі місце в турнірі через чемпіонат, вакантне місце буде віддане найбільш рейтинговій команді Чемпіонського шляху кваліфікації.

Наразі ним є як раз Шахтар. Ще мають шанси обійти донеччан Славія (32 місце) та Копенгаген (37 місце). Але цим командам треба відіграти цього євросезону 10 та 11.5 балів відповідно, тобто зайти доволі далеко в плей-оф ЛЧ або ЛЄ.

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Втім Шахтар втратить цю опцію, якщо не виграє чемпіонат України. Інші наші клуби не зможуть претендувати на цю путівку за квотою чемпіона Ліги чемпіонів.