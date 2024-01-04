В конце прошлого года Ворсклу покинул Виктор Скрипник, который возглавил харьковский Металлист 1925. Среди разных кандидатур руководство клуба остановилось на тренере вратарей "ворсклян" Сергее Долганском.
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Доверили команду помощнику Скрипника
О назначении Сергея Долганского на должность главного тренера команды сообщил официальный аккаунт Ворсклы в инстаграмм. В сообщении отмечается, что легенда "зелено-белых" будет работать в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Относительно помощников Долганского будет сообщено впоследствии.
"С сегодня исполняющим обязанности главного тренера основного состава мужской команды Ворсклы назначен легендарный Ворсклянин Сергей Долганский.
Информация о помощниках, которые бок о бок будут работать с новым наставником, будет обнародована несколько позже. Желаем успехов и верим в Вас, господин Сергей!", – говорится в сообщении клуба.
Отметим, что на зимний перерыв Ворскла пошла на седьмом месте турнирной таблицы. В 17 матчах "зелено-белые" заработали 23 очка. От зоны еврокубков "ворсклян" удаляет 5 баллов.
Что известно о новом тренере Ворскле
- Сергей Долганский начал игровую карьеру в ровенском Вересе. Играл за ряд украинских клубов: Металлист, Черноморец, Кривбасс, ЦСКА Киев, Шахтер, Металлург Донецк.
- К Ворскле впервые присоединился в начале 2001 года, в которой быстро завоевал место основного голкипера. С перерывами Долганский играл за полтавчан до 2013 года, когда в возрасте 38 лет завершил карьеру.
- На его счету 243 матча за "ворсклян" во всех турнирах. Вместе с Ворсклой в 2009 году стал обладателем Кубка Украины.
- После завершения карьеры работал тренером вратарей в одесской Жемчужине, а с 2019 в Ворскле.