В конце прошлого года Ворсклу покинул Виктор Скрипник, который возглавил харьковский Металлист 1925. Среди разных кандидатур руководство клуба остановилось на тренере вратарей "ворсклян" Сергее Долганском.

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Доверили команду помощнику Скрипника

О назначении Сергея Долганского на должность главного тренера команды сообщил официальный аккаунт Ворсклы в инстаграмм. В сообщении отмечается, что легенда "зелено-белых" будет работать в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Относительно помощников Долганского будет сообщено впоследствии.

"С сегодня исполняющим обязанности главного тренера основного состава мужской команды Ворсклы назначен легендарный Ворсклянин Сергей Долганский.

Информация о помощниках, которые бок о бок будут работать с новым наставником, будет обнародована несколько позже. Желаем успехов и верим в Вас, господин Сергей!", – говорится в сообщении клуба.

Отметим, что на зимний перерыв Ворскла пошла на седьмом месте турнирной таблицы. В 17 матчах "зелено-белые" заработали 23 очка. От зоны еврокубков "ворсклян" удаляет 5 баллов.

Что известно о новом тренере Ворскле