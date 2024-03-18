"Такого шансу може більше ніколи не бути": Богачук – про чемпіонський бій проти Фундори
Джерело:ТАЙК МАЙСОН
Наприкінці березня Сергій Богачук проведе бій проти американця Себастьяна Фундори. У разі перемоги українець стане чемпіоном світу за версією WBC у першій середній вазі.
Володар пояса WBC Continental Americas у першій середній вазі Сергій Богачук 30 березня проведе бій проти американця Себастьяна Фундори. На кону стоятиме повноцінний титул WBC у першій середній вазі.
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Богачук налаштований лише на перемогу
Менш ніж за два тижні до поєдинку 28-річний український боксер поділився своїми очікуваннями від двобою. За словами Богачука, другого шансу стати чемпіоном світу він вже може не отримати.
Я готовий до цього бою. Розумію, що він значить для мене. Це найбільший бій у моїй кар’єрі. Мені треба вигравати його, бо такого шансу може більше ніколи не бути,
– сказав Богачук.
Поєдинок Сергія Борячука проти Себастьяна Фундори пройде в межах першого вечора боксу Premier Boxing Champions на Amazon Prime Video. У випадку перемоги Богачук стане другим після Усика українським чинним чемпіоном світу в професіональному боксі.Важливо. Богачук здобув на професіональному рингу 23 перемоги, всі – нокаутом. Однак, на жаль, в пасиві Сергія є одна поразка від американця Брендона Адамса.