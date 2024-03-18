Обладатель пояса WBC Continental Americas в первом среднем весе Сергей Богачук 30 марта проведет бой против американца Себастьяна Фундоры. На кону будет стоять полноценный титул WBC в первом среднем весе.

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Богачук настроен только на победу

Менее чем за две недели до поединка 28-летний украинский боксер поделился своими ожиданиями от поединка. По словам Богачука, второго шанса стать чемпионом мира он уже может не получить.

Я готов к этому бою. Понимаю, что он значит для меня. Это самый большой бой в моей карьере. Мне надо выигрывать его, потому что такого шанса может больше никогда не быть,

– сказал Богачук.

Поединок Сергея Борячука против Себастьяна Фундоры пройдет в рамках первого вечера бокса Premier Boxing Champions на Amazon Prime Video. В случае победы Богачук станет вторым после Усика украинским действующим чемпионом мира в профессиональном боксе.

Важно. Богачук одержал на профессиональном ринге 23 победы, все – нокаутом. Однако, к сожалению, в пассиве Сергея есть одно поражение от американца Брэндона Адамса.