Ефектне повернення: українець Богачук забив суперника в першому раунді – відео

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (19-1, 19 KO) нокаутував 33-річного американця Брендона Баує (16-24, 11 КО).

Відновився пілся поразки

Бій 26-річного спортсмена очолив вечір боксу в Рок-Рапідс (Айова, США).

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Богачук не залишив шансів американському джорнімену Брендону Баує. Українець нокаутував суперника вже в першому раунді.

Баує має багатий послужний список. Він провів 40 поєдинків, з яких виграв 16 (11 нокаутом). У його пасиві аж 24 поразки (16 нокаутом).

Для Сергія Богачука, який у березні 2021 року зазнав прикрої поразки від Брендона Адамса, це був ювілейний 20 бій. 26-річний українець до того здобув 18 перемог нокаутом.

Богачук – Баує відео нокауту