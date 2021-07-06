Середняк Серії А зацікавився чемпіоном світу з Динамо

Нападник Динамо Владислав Супряга може покинути український чемпіонат. Італійське Дженоа шукає підсилення з-за кордону.

Зацікавленість з Італії

57-річний італійський тренер клубу Давіде Баллардіні активно займається підсиленням складу. У шорт-лист Дженоа потрапив й український футболіст чемпіона УПЛ.

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Зараз керівництво італійців намагається зрозуміти, у скільки обійдеться трансфер Владислава Супряги. За інформацією "ТаТоТаке", італійський клуб готовий викласти за перехід українця 7-8 мільйонів євро.

Дженоа завершило минулий сезон на 11 місці у Серії А. В активі команди 42 очки.

У сезоні-2020/2021 Владислав зіграв у київському клубі 31 матч в усіх турнірах, у яких відзначився 3 голами та 5 асистами.

Раніше повідомлялось, що головний тренер команди Мірча Луческу не хоче відпускати нападника з клубу. Лише пропозиція у 10 мільйонів євро змусить задуматись румунського фахівця.