Середа та Аванесов принесли Україні четверте "золото" чемпіонату світу зі стрибків у воду

8 грудня 2021 , 16:02
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Джерело:

24 канал

У Києві підходить до свого завершення чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів. У сьомий змагальний день скарбничка України поповнилась ще одним "золотом".

Ще одне "золото"

Вже четверту золоту медаль для України принесли Олексій Середа та Данило Аванесов. Хлопці стали найкращими у синхронних стрибках з вишки.

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За підсумками змагань українські стрибуни набрали 321,30 балів, які дозволили посісти перше місце. Відразу за спиною Середи та Аванесова у таблиці розташувались представники Росії – 303,18. Бронзовими призерами стали стрибуни з Бразилії – 298,47.

Відео сьомого змагального дня

Результати українців на юніорському чемпіонаті світу

  • Це "золото" стало вже сьомою нагородою у скарбничці України – 4 "золота", 2 "срібла" та одна "бронза".
  • До цього три золоті нагороди принесли Ксенія БайлоДанило Коновалов та Олексій Середа. Для останнього цей чемпіонат світу став дуже щедрим на медалі – два "золота" та одне "срібло".
  • Ксенія стала третьою на 1-метровому трампліні. А Данило у парі з Богданом Чижовським стали другими зі стрибків у висоту з 3-х метрів.
Автор: Софія Кулай