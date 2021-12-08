Середа та Аванесов принесли Україні четверте "золото" чемпіонату світу зі стрибків у воду
8 грудня 2021 , 16:02Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Києві підходить до свого завершення чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів. У сьомий змагальний день скарбничка України поповнилась ще одним "золотом".
Ще одне "золото"
Вже четверту золоту медаль для України принесли Олексій Середа та Данило Аванесов. Хлопці стали найкращими у синхронних стрибках з вишки.
До теми 15-річний українець Середа виграв "срібло" чемпіонату світу серед юніорів
За підсумками змагань українські стрибуни набрали 321,30 балів, які дозволили посісти перше місце. Відразу за спиною Середи та Аванесова у таблиці розташувались представники Росії – 303,18. Бронзовими призерами стали стрибуни з Бразилії – 298,47.
Відео сьомого змагального дня
Результати українців на юніорському чемпіонаті світу
- Це "золото" стало вже сьомою нагородою у скарбничці України – 4 "золота", 2 "срібла" та одна "бронза".
- До цього три золоті нагороди принесли Ксенія Байло, Данило Коновалов та Олексій Середа. Для останнього цей чемпіонат світу став дуже щедрим на медалі – два "золота" та одне "срібло".
- Ксенія стала третьою на 1-метровому трампліні. А Данило у парі з Богданом Чижовським стали другими зі стрибків у висоту з 3-х метрів.