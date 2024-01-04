У баскетбольній Євролізі відбулись перші чотири матчі 19 туру. Однією з найбільш інтригуючих зустрічей було сербське дербі Црвени Звезди проти Партизана, пише 24 канал.

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Гра завершилась переконливою перемогою перших з гандикапом у 16 очок (88:72). Втім матч також запам'ятався скандальним банером від фанатів Црвени Звезди.

Під час дербі на трибунах вболівальники вивісили плакат російською мовою з написом: "Бєлгород, ми з тобою". Таким чином, серби вирішили підтримати російське місто.



Банер вболівальників Црвени Звезди / скріншот

Раніше фанати баскетбольного клубу не були помічені у підтримці України, яка щодна страждає від актів геноциду з боку російських окупантів. Нагадаємо, що 30 грудня ЗСУ вдарили по військових об'єктах Росії в Бєлгородській області.

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Втім через погану роботу російської ППО в самому Бєлгороді були пошкоджені житлові будинки та автомобілі цивільних громадян. За інформацією пропагандистських ЗМІ Росії, загинуло близько 20 громадян країни-терористки.

У цьому сезоні Євроліги Црвена Звезда виграла лише 8 з 19-ти матчів та посідає 13 місце у турнірній таблиці. Партизан йде 11-им. Згідно з формату турніру перші шість команд цієї стадії вийдуть у чвертьфінал, а клуби з 7 по 10 місця зіграють в 1/8 фіналу.