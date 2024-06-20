Сербія погрожує знятися з Євро-2024 через образливі кричалки фанатів про війну в Югославії

Федерація футболу Сербії вимагає покарань Хорватії та Албанії через поведінку фанатів. При цьому свої ж вболівальники не цураються відкрито підтримувати терористів.

У середу, 19 червня, в Німеччині пройшли три матчі Євро-2024. В одному з них відбулось балканське дербі, в якому Хорватія протистояла Албанії.

Слідкуйте з нами Балканське дербі на Євро: онлайн-трансляція матчу Словенія – Сербія

Серби вимагають покарань

Під час гри фанати обох команд відзначились скандальною поведінкою. У другому таймі вболівальники почали активно скандувати кричалку "Вбий, вбий, вбив серба".

Ці слова були політичною відсилкою до подій війни в Югославії. Поведінка фанатів обурила федерацію футболу Сербії. Її генсек Йован Шурбатович вимагає від УЄФА серйозних покарань та навіть погрожує зняттям команди з Євро-2024.

Те, що сталося, є скандалом. Ми будемо просити УЄФА про санкції, навіть ціною відмови від продовження змагань. Ми проситимемо УЄФА покарати федерації обох команд. Ми не хочемо брати участь в цьому. Якщо УЄФА їх не покарає, ми подумаємо, як бути далі. Нас карали за випадки, коли наші вболівальники поводилися набагато краще. Ми, серби, джентльмени, у нас відкрите серце,

– заявив Йован Шурбатович.

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Нагадаємо, що у матчі першого туру між Сербією та Англією фанати балканців вивісили прапор Росії на трибунах. Він є забороненим у Німеччині через напад росіян на України.

До слова, той матч серби мінімально програли Англії. Свій наступний матч команда Драгана Стойковича проведе вже сьогодні, 20 червня. Суперником стане збірна Словенії.