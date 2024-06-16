Головні фаворити починають шлях: онлайн-трансляція матчу Сербія – Англія

Збірні Сербії та Англії зіграють в останньому матчі неділі на чемпіонаті Європи 16 червня 2024. Трансляцію гри у Гельзенкірхені можна дивитися онлайн на сайті 24 каналу.

У неділю, 16 червня, пройдуть матчі першого туру групи С на Євро-2024. Учасниками зустрічі в Гельзенкірхені стануть віцечемпіони Європи Англія та дебютанти турніру Сербія, пише 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Старт фаворитів Євро

Англію вважають головним претендентом на перемогу в турнірі. Англія підібрала дуже потужний склад, а на минулому ЧЄ програла у фіналі лише по пенальті.

Крім того, підопічні Саутгейта без проблем пройшли кваліфікацію, не програвши ані матчу та двічі здолавши Італію. Тепер же "три леви" опинились у доволі бойовій групі, але кожен із суперників суттєво поступається класом англійцям.

Сербія ж формально є дебютантом чемпіонатів Європи, хоча її країна-попередниця Югославія не раз грала на Євро. Цього разу команда Драгана Стойковича пробилась на форум самостійно, посівши друге місце у не надто важкій групі.

Але склад у балканців доволі пристойний, щоб потрапити у плей-оф. Тим паче до Євро серби підійшли без серйозних кадрових втрат. У Англії ж під питанням у першому турі залишаються Стоунз та Шоу.

Орієнтовні склади:

: В. Мілінкович-Савич – Міленкович, Велькович, Павлович – Живкович, С. Мілінкович-Савич, Лукич, Костич – Тадич – Мітрович, Влахович.: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Гуехі – Александер-Арнольд, Райс, Беллінгем, Тріпп'єр – Фоден, Кейн, Сака.

Читайте також Англія, Словенія, Данія, Сербія: що треба знати про команди групи C на Євро-2024

Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Сербія – Англія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Також пряма трансляція Євро-2024 буде доступною на регіональних каналах Суспільного. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Сербія – Англія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.