Капітан чоловічої команди України з біатлону Дмитро Підручний показав золоту медаль чемпіонату Європи 2015 року. Нагороду віддали українцям через допінг російського біатлоніста, команда якого була посіла перше місце.

Підручний у своєму Instagram опублікував фотографію у сторіс золотої медалі Чемпіонату Європи 2015 року у Естонії.

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Посилка від IBU

Таким фото спортсмен заінтригував вболівальників та дав нагоду вгадати фанатам, чому і за що вона прийшла до капітана.



Золото ЧЄ з біатлону 2015 року / instagram.com/dmytro.pidruchnyi

Один із фанатів відповів вірно. IBU надіслали нагороду біатлоністам чоловічої естафетної команди України, які після перегляду результатів забрали у Росії через допінг скандал з російським біатлоністом.

Нагороди ще отримали Сергій Семенов. Артем Тищенко та Артем Прима.

Тоді українські хлопці посіли друге місце у гонці, яку виграли росіяни. Однак, через допінг у Олександра Печонкіна, Росію позбавили перемоги.

Прийшла посилка від IBU,

– коротко підписав Підручний.



Золото чемпіонату Європи / instagram.com/dmytro.pidruchnyi