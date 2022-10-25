Невдалий початок у Шотландії: Шахтар пропускає від Селтіка після помилки в обороні – відео голу
Донецька команда не змогла втримати свої ворота на замку у першому таймі. Після позиційного прорахунку у захисті господарі зуміли пробити Трубіна.
Шахтар проводить матч 5 туру Ліги чемпіонів. Команда Ігора Йовічевіча грає на виїзді проти Селтіка у Глазго, пише 24 канал.
Слідкуйте з нами Селтік – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
На початку поєдинку була рівна гра, однак у середині тайму Селтік відкрив рахунок. Після прострілу з флангу Бондар заблокував удар від Фурухасі. Втім, м'яч відскочив до неприкритого Якумакіса, який розстріляв вільний кут воріт Трубіна.
Відео голу Якумакіса:
Після чотирьох турів "гірники" займають третю сходинку в групі F. Команда Ігора Йовічевіча на бал відстає від Лейпцига та на чотири випереджає Селтік. Нічия у сьогоднішньому матчі гарантує українцям вихід у євровесну.
Турнірна таблиця групи F
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
|Лейпциг
|2
|0
|2
|6:7
|6
|3
|Шахтар
|1
|2
|1
|7:5
|5
|4
|Селтік
|0
|1
|3
|2:9
|1