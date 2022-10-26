Голосні сусіди в Глазго: гравці Шахтаря в ліжку заспівали відомий хіт війни – душевне відео

26 жовтня 2022 , 17:48
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Сергій Кривцов та Микола Матвієнко заспівали пісню "Біля тополі" у номері в Глазго. Гравці були у піднесеному настрої після успіху в Лізі чемпіонів.

У вівторок Шахтар зміг здобути нічию на полі Селтіка у матчі 5 туру групового раунду Ліги чемпіонів. Цей результат дозволив команді Ігора Йовічевіча гарантувати собі участь у плей-офф єврокубків.

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Нічия дуже порадувала наставника команди, який після гри у Глазго навіть заспівав та зізнався у любові до Шахтаря. Гравці також були у піднесеному настрої, пише 24 канал.

У готелі після гри захисники донеччан Сергій Кривцов та Микола Матвієнко записали забавне відео. На ньому гравці виконали відомий трек співака SHUMEI – "Біля тополі", написаний на честь героїв, загиблих у війні з Росією.

Як Кривцов та Матвієнко співають воєнний хіт:

Нічия гарантувала для Шахтаря як мінімум третє місце, яке дасть право на участь в плей-офф Ліги Європи. Однак для виходу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів підопічним Йовічевіча треба перемагати Лейпциг в останньому турі.

Турнірна таблиця групи F

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Реал 3 1 1 10:5 10
2 Лейпциг 3 0 2 9:9 9
3 Шахтар 1 2 1 8:6 6
4 Селтік 0 2 3 3:10 2
Автор: Анатолій Дерека