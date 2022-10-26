Голосні сусіди в Глазго: гравці Шахтаря в ліжку заспівали відомий хіт війни – душевне відео
Сергій Кривцов та Микола Матвієнко заспівали пісню "Біля тополі" у номері в Глазго. Гравці були у піднесеному настрої після успіху в Лізі чемпіонів.
У вівторок Шахтар зміг здобути нічию на полі Селтіка у матчі 5 туру групового раунду Ліги чемпіонів. Цей результат дозволив команді Ігора Йовічевіча гарантувати собі участь у плей-офф єврокубків.
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Нічия дуже порадувала наставника команди, який після гри у Глазго навіть заспівав та зізнався у любові до Шахтаря. Гравці також були у піднесеному настрої, пише 24 канал.
У готелі після гри захисники донеччан Сергій Кривцов та Микола Матвієнко записали забавне відео. На ньому гравці виконали відомий трек співака SHUMEI – "Біля тополі", написаний на честь героїв, загиблих у війні з Росією.
Як Кривцов та Матвієнко співають воєнний хіт:
Нічия гарантувала для Шахтаря як мінімум третє місце, яке дасть право на участь в плей-офф Ліги Європи. Однак для виходу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів підопічним Йовічевіча треба перемагати Лейпциг в останньому турі.
Турнірна таблиця групи F
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|3
|1
|1
|10:5
|10
|2
|Лейпциг
|3
|0
|2
|9:9
|9
|3
|Шахтар
|1
|2
|1
|8:6
|6
|4
|Селтік
|0
|2
|3
|3:10
|2