Во вторник Шахтер смог завоевать ничью на поле Селтика в матче 5 тура группового раунда Лиги чемпионов. Этот результат позволил команде Игоря Йовичевича гарантировать себе участие в плей-офф еврокубков.
По теме Шахтер отстоял ничью в матче с Селтиком и гарантировал себе плей-офф еврокубков: видео голов
Ничья очень порадовала наставника команды, который после игры в Глазго даже спел и признался в любви к Шахтеру. Игроки также были в приподнятом настроении, пишет 24 канал.
В отеле после игры защитники дончан Сергей Кривцов и Николай Матвиенко записали забавное видео. На нем игроки исполнили известный трек певца SHUMEI – "У тополя", написанный в честь героев, погибших в войне с Россией.
Как Кривцов и Матвиенко поют военный хит:
Ничья гарантировала для Шахтера как минимум третье место, дающее право на участие в плей-офф Лиги Европы. Однако для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов подопечным Йовичевича нужно побеждать Лейпциг в последнем туре.
Турнирная таблица группы F
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|3
|1
|1
|10:5
|10
|2
|Лейпциг
|3
|0
|2
|9:9
|9
|3
|Шахтер
|1
|2
|1
|8:6
|6
|4
|Селтик
|0
|2
|3
|3:10
|2