Во вторник Шахтер смог завоевать ничью на поле Селтика в матче 5 тура группового раунда Лиги чемпионов. Этот результат позволил команде Игоря Йовичевича гарантировать себе участие в плей-офф еврокубков.

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Ничья очень порадовала наставника команды, который после игры в Глазго даже спел и признался в любви к Шахтеру. Игроки также были в приподнятом настроении, пишет 24 канал.

В отеле после игры защитники дончан Сергей Кривцов и Николай Матвиенко записали забавное видео. На нем игроки исполнили известный трек певца SHUMEI – "У тополя", написанный в честь героев, погибших в войне с Россией.

Как Кривцов и Матвиенко поют военный хит:

Ничья гарантировала для Шахтера как минимум третье место, дающее право на участие в плей-офф Лиги Европы. Однако для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов подопечным Йовичевича нужно побеждать Лейпциг в последнем туре.

Турнирная таблица группы F