У вівторок Шахтар зміг здобути нічию на полі Селтіка у матчі 5 туру групового раунду Ліги чемпіонів. Цей результат дозволив команді Ігора Йовічевіча гарантувати собі участь у плей-офф єврокубків.

До теми Шахтар відстояв нічию у матчі з Селтіком та гарантував собі плей-офф єврокубків: відео голів

Нічия дуже порадувала наставника команди, який після гри у Глазго навіть заспівав та зізнався у любові до Шахтаря. Гравці також були у піднесеному настрої, пише 24 канал.

У готелі після гри захисники донеччан Сергій Кривцов та Микола Матвієнко записали забавне відео. На ньому гравці виконали відомий трек співака SHUMEI – "Біля тополі", написаний на честь героїв, загиблих у війні з Росією.

Як Кривцов та Матвієнко співають воєнний хіт:

Нічия гарантувала для Шахтаря як мінімум третє місце, яке дасть право на участь в плей-офф Ліги Європи. Однак для виходу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів підопічним Йовічевіча треба перемагати Лейпциг в останньому турі.

Турнірна таблиця групи F