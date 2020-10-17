Златан Ібрагімовіч відзначився двома забитими голами у матчі проти "Інтера". Його дубль дозволив "Мілану" перемогти в дербі.

Інтер – Мілан 1:2

Голи: Лукаку, 28 – Ібрагімович, 12, 16

Нереалізований пенальті: Ібрагімович, 12

Чотири попередні Derby della Madonnina або Derby di Milano, як називають це протистояння між "Інтером" та "Міланом", закінчилося на користь "нерадзурі". Гравці "Інтера" прагнули продовжити цю приємну серію. Адже в такому випадку вони могли вийти на перше місце в чемпіонаті Італії, обійшовши лідера "Аталанту". Команда українця Руслана Маліновського у цьому турі зазнала розгромної поразки від "Наполі".

Детальніше: "Аталанта" Маліновського зазнала розгромної поразки від "Наполі": відео

Перемогти прагнув і "Мілан". Команда цей сезон в Серії A розпочала з трьох перемог поспіль. Тож у випадку навіть нічиї саме "росонері" б очолили турнірну таблицю.

Ну і це було дербі, де кожен прагнув перемогти. Та краще це вдалося саме "Мілану".

Всі три голи у матчі було забито до середини першого тайму. Дублем відзначився Златан Ібрагімович. Спочатку він заробив пенальті, яке й сам пішов виконувати. Але переграти Хандановича з позначки не вдалося. Однак швед першим опинився на добиванні та таки відправив м'яч у ворота "Інтера".

За чотири хвилини "Мілан" провів швидку атаку. Леуа з флангу прострелив на Ібрагімовича, і нападник в дотик переправив м'яч у ворота суперника. Для Ібрагімовича цей гол став восьмим у міланському дербі. правда перші чотири голи він забив за "Інтер" у ворота "Мілану".

Скоротити відставання "Інтеру" вдалося на 28-й хвилині, коли Лукаку вдало в дотик відправив м'яч у ворота після прострілу низом. Згодом господарі поля створили ще декілька нагод, але більше пробити Доннарумму не зуміли. Особливо небезпечними були удари Барелли та того ж Лукаку. Вже у другому таймі Хакімі чудово пробивав головою у падінні, але теж не забив.

"Інтер" навіть міг претендувати на пенальті, коли Лукаку впав у штрафному майданчику – він отримав пас на хід, і випередивши голкіпера, впав після дотику до нього. Арбітр навіть спочатку призначив пенальті. Але згодом відмінив своє рішення, зафіксувавши офсайд в цій атаці.

Вже у компенсований арбітром час Лукаку двічі мав можливість, щоб вирвати нічию для своєї команди. Перший раз він пробивав у падінні, витягнутою ногою намагаючись переправити м'яч у ворота. А згодом після вкидання ауту у штрафному майданчику було скупчення гравців. Лукаку намагався пробити п'ятою, перебуваючи спиною до воріт. Але йому не вдалося.

Відеоогляд матчу Інтер – Мілан

"Мілан" вперше за чотири роки перемагає "Інтер" у чемпіонаті Італії. Та підіймається на перше місце у турнірній таблиці.