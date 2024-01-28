Сельта – Жирона 0:1

Гол: Порту, 20

У неділю, 28 січня, на стадіоні "Балаїдос" у місті Віго Сельта приймала Жирону. Головний тренер "біло-червоних" Мічел вирішив не експериментувати зі складом та виставив на гру обох українців, пише 24 Канал.

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Трудова перемога Жирони

Артем Довбик вже на початку матчу мав можливість відкрити рахунок. Таранний форвард пробив головою з близької відстані, але воротар Сельти відвів небезпеку, перевівши м'яч на кутовий.

Та все ж "біло-червоні" досягли свого на 20-й хвилині матчу. Вінгер "жиронців" Порту скористався пасом Гутьєрреса та пробив у нижній кут воріт.

У першому таймі Циганков міг подвоїти рахунок, але невдало пробив, відправивши м'яч над поперечиною. Зрештою на перерву команди пішли за мінімальної переваги Жирони.

У другій половині зустрічі знаменитий Рафа Бенітес замінами спробував переломити хід матчу, щоб врятувати бодай очко. Однак Жирона раціонально довела матч до переможного завершення.

Завдяки цій перемозі команда Мічела обійшла Реал у турнірній таблиці. У Жирони 55 балів, але у "вершкових" (54 очка) є гра в запасі.

Сельта залишилася у небезпечній зоні. Команда Бенітеса лише на два пункти випереджає Кадіс, який займає 18 місце.

Відеоогляд матчу Сельта – Жирона