Дубль Бензема приніс перемогу Реалу та впритул наблизив до лідера Ла Ліги: відео

Мадридський Реал у суботу,20 березня, зіграв виїзний матч проти Сельти у 28 турі іспанської Ла Ліги. Команда Зінедіна Зідана без проблем здобула три очки.

Сельта – Реал 1:3

Голи: Міна, 40 – Бензема, 20, 30, Асенсіо, 90+4

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Реал у гостьовому поєдинку вважався фаворитом цього протистояння. Навіть дещо непереконлива гра "вершкових" у цьому сезоні не дозволила супернику здобути перемогу.

Дубль Бензема

Гостям з Мадрида не вдалось забити швидкий гол, але на 20-й хвилині Реал таки розмочив нулі на табло. Бензема отримав передачу у штрафному суперника, розвернувся та пробив у дальній кут воріт – 0:1.

Через декілька хвилин знову французький нападник був у центрі уваги. Карім потужно прострілив у воротарський суперника, Вінісіус Жуніор відгукнувся на передачу, але м'яч після удару головою пролетів значно вище воріт.

Вже через 10 хвилин після першого взяття воріт "Королівський клуб" подвоїв перевагу. Підопічні Зінедіна Зідана використали на частині поля суперника високий пресинг, який приніс потрібний результат. Вони перехопили м'яч, віддали на вільного Бензема. Карім був в оточенні декількох опікунів, але це не завадило французу точно пробив повз голкіпера – 0:2.

До перерви господарям зустрічі таки вдалось дещо скоротити рахунок на табло. Міна найкраще зіграв на другому поверсі після подачі зі штрафного – Куртуа був безсилий перед таки ударом головою, 1:2.

Поразка господарів

Аспас виконував штрафний з дуже небезпечної позиції. Лише каркас воріт врятував володіння бельгійського голкіпера "вершкових".

У другому таймі одного разу м'яч таки побував у воротах Сельти. У компенсований арбітром до матчу час Бензема віддав передачу у воротарський, куди вже набігав Асенсіо. М'яч пролетів повз воротаря Вільяра та потрапив прямо у ноги іспанського футболіста Реала. Асенсіо не лише заніс м'яч у ворота, а й сам залетів у сітку володінь господарів – 1:3.

Реал переміг Сельту та наблизився до лідера Ла Ліги, яким є Атлетіко. Щоправда, "матрацники" свій матч зіграють 21 березня вдома проти Алавеса. Зараз між командами різниця у 3 очки. Сельта йде 11-ю, у їх активі 34 пункти.

Сельта – Реал відеоогляд