У суботу, 20 березня, Севілья на виїзді зіграла з Вальядолідом у рамках 28 туру Ла Ліги. Гості лише завдяки голу воротаря Яссіна Буну зіграли внічию.

Рятівник Буну

Першого голу у зустрічі потрібно було чекати аж до 44-ї хвилини. Коли гості самі у свої ворота привезли небезпеку. Головний арбітр зустрічі спершу не повівся на падіння гравця Вальядоліда у боротьбі з опікуном. Однак за декілька хвилин таки вирішив переглянути повтор моменту.

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Після допомоги VAR суддя вказав на 11 метрів для господарів. До позначки підійшов Орельяна, дочекався поки воротар обере кут воріт, куди буде кидатись та пробив просто у центр воріт – 1:0.

Такий рахунок зустрічі тримався до компенсованого арбітром часу до поєдинку. Севілья отримала шанс на кутовий, але спочатку він не призвів до гостроти, оборона суперника надійно зіграла у воротарському. Однак на добиванні знову опинились гості. М'яч відлетів на межі воротарського у ноги голкіпера Севільї Буну, який підключився до атаки та впритул розстріляв володіння суперника – 1:1.

Футболіст емоційно відсвяткував взяття воріт суперника. За зняття футболки суддя ще й встиг покарати голкіпера жовтою карткою.

Для 29-річного голкіпера цей матч став 35-м у сезоні у всіх турнірах. За ці зустрічі Яссін пропустив 24 голи та у 20 поєдинках залишав свої володіння на замку.

Після мирової Севілья йде 4-ю, за 28 турів команда Хулена Лопетегі здобула 55 очків. Вальядолід продовжує перебувати біля підвалин таблиці – 16 місце серед 20 клубів, у їх активі 27 пунктів.

Вальядолід – Севілья відеоогляд (гол голкіпера Севільї з 1:29)