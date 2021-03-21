Мадридский Реал в субботу, 20 марта, сыграл выездной матч против Сельты в 28 туре испанской Ла Лиги. Команда Зинедина Зидана без проблем получила три очка.

Сельта – Реал 1:3

Голы: Мина, 40 – Бензема, 20, 30, Асенсио, 90+4

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Реал в гостевом поединке считался фаворитом этого противостояния. Даже немного неубедительная игра "сливок" в этом сезоне не позволила сопернику одержать победу.

Дубль Бензема

Гостям из Мадрида не удалось забить быстрый гол, но на 20-й минуте Реал таки размочил нули на табло. Бензема получил передачу в штрафной соперника, развернулся и пробил в дальний угол ворот – 0:1.

Через несколько минут снова французский нападающий был в центре внимания. Карим мощно прострелил во вратарскую соперника, Винисиус Жуниор откликнулся на передачу, но мяч после удара головой пролетел значительно выше ворот.

Уже через 10 минут после первого взятия ворот "Королевский клуб" удвоил преимущество. Подопечные Зинедина Зидана использовали на части поля соперника высокий прессинг, который принес нужный результат. Они перехватили мяч, отдали на свободного Бензема. Карим был в окружении нескольких опекунов, но это не помешало французу точно пробил мимо голкипера – 0:2.

До перерыва хозяевам встречи таки удалось немного сократить счет на табло. Мина лучше сыграл на втором этаже после подачи со штрафного – Куртуа был бессилен перед таки ударом головой, 1:2.

Поражение хозяев

Аспас выполнял штрафной с очень опасной позиции. Только каркас ворот спас владение бельгийского голкипера "сливок".

Во втором тайме однажды мяч таки побывал в воротах Сельты. В компенсированное арбитром к матчу время Бензема отдал передачу во вратарскую, куда уже набегал Асенсио. Мяч пролетел мимо вратаря Вильяр и попал прямо в ноги испанского футболиста Реала. Асенсио не только занес мяч в ворота, но и сам залетел в сетку владений хозяев – 1:3.

Реал победил Сельту и приблизился к лидеру Ла Лиги – Атлетико. Правда, "матрасники" свой матч сыграют 21 марта дома против Алавеса. Сейчас между командами разница в 3 очка. Сельта идет 11-й, в их активе 34 пункта.

Сельта – Реал видеообзор