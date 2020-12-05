Ексфутболіст збірної України Селезньов: Крим на даний момент російський
Колишній футболіст збірної України Євген Селезньов, коментуючи свій перехід в краснодарський клуб "Кубань" у 2016 році, заявив, що Крим на даний момент належить Російській Федерації.
В ефірі Youtube-каналу "Вацко-Live" журналіст Віктор Вацко запитав, зважував чи Селезньов перед поїздкою в Росію всі "за" і "проти" того, що в цей час в Україні була війна з Росією.
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"Я не думав, що до цього дійде. Крим на даний момент російський. У мене зараз там мама живе. Вона не може просто виїхати. Мені що, від матері відмовитися? Або, припустимо, не заїхати її не забрали? На той момент я , можливо, не до кінця все зважив. Швидше за все не до кінця все зважив. Я не думав, що такі наслідки можуть бути. Зовсім не думав. Це правда", – розповів Євген.
Говорячи про іншого українського футболіста Ярослава Ракіцького, який теж перейшов у російський футбольний клуб, Селезньов заявив, що не засуджує колегу, а, навпаки, розуміє і підтримує.
"Хтось може торгувати, відпочивати в Росії, але в футбол грати чомусь не можна. У нас половина олігархів, депутатів, їхні дружини мають бізнес в Росії. Одним можна, а іншим, які просто люблять свою справу, не можна", – підкреслив нападник.
Що відомо про Селезньова
- Український нападник, родом з Макіївки. Колишній футболіст збірної України. У 2016 році Євген потрапив у скандал, адже перейшов у російський клуб Кубань.
- 35-річний Селезньов у минулому сезоні виступав за Бурсаспор у другому дивізіоні чемпіонату Туреччини. Селезньов провів 28 матчів, забивши 10 голів.
- Нападник підписав контракт з Колосом на початку вересня 2020 року.
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