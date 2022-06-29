Собуцький: Я стометрівку в молодості так не бігав, як з цією дитиною на руках
Собуцький розповів про те, як він та працівники клубу воюють на передовій. Схоже за все, що фахівець передуває на Луганщині.
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Може, бачили про те, що на Луганщині вбили 6-річного хлопчика. Вони нас бомбили. Розумієте, він був біля – в 5 метрах, міна впала, я стометрівку в молодості так не бігав, як з цією дитиною на руках до лисичанської лікарні. Кілометрів 2. Він в мене на руках і помер. Знаєте, після того зовсім по-іншому дивишся на життя,
– розповів Собуцький.
"Нас 6 осіб з клубу служить, але не так, як хтось каже. У нас вони справді служать – у Силах спеціальних операцій (ССО). Вони всі на сході зараз. Вони виявили добровільне бажання, пройшли спеціальні курси і виконують бойові завдання", – додав він.
Агробізнес може не стартувати у новому сезоні Першої ліги
- У березні Собуцький заявив, що в Україну зі зборів у Туреччині повернулися лише п’ять гравців команди, а з рештою клуб із Волочиська розірве контракти.
- Агробізнес може не стартувати у новому сезоні Першої ліги. Також під питанням участь у турнірах ПФЛ-2022/2023 Волині, Лівого берега, Карпат Галич та Любомира.
- Президент ПФЛ Олександр Каденко заявляв, що у чемпіонатах Першої та Другої ліг мають стартувати по 16 клубів. Сезон у ПФЛ може стартувати наприкінці серпня чи на початку вересня.
- Нагадаємо, що футбольний сезон-2021/2022 в Україні достроково закінчили через вторгнення російських військ на територію країни. Агробізнес посів 13-е місце у підсумковій турнірній таблиці Першої ліги.
- У липні 2020 року віцепрезидента Української асоціації футболу (УАФ) Олега Собуцького довічно дискваліфікували за побиття арбітра Юрія Іванова після матчу з Минаєм. Натомість він це заперечує.