Собуцький: Я стометрівку в молодості так не бігав, як з цією дитиною на руках

Собуцький розповів про те, як він та працівники клубу воюють на передовій. Схоже за все, що фахівець передуває на Луганщині.

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Може, бачили про те, що на Луганщині вбили 6-річного хлопчика. Вони нас бомбили. Розумієте, він був біля – в 5 метрах, міна впала, я стометрівку в молодості так не бігав, як з цією дитиною на руках до лисичанської лікарні. Кілометрів 2. Він в мене на руках і помер. Знаєте, після того зовсім по-іншому дивишся на життя,

– розповів Собуцький.

"Нас 6 осіб з клубу служить, але не так, як хтось каже. У нас вони справді служать – у Силах спеціальних операцій (ССО). Вони всі на сході зараз. Вони виявили добровільне бажання, пройшли спеціальні курси і виконують бойові завдання", – додав він.

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