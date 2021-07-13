Селезньов разом з дискваліфікованим тренером прибув у розташування Минаю
Джерело:Meta-ratings.com.ua
У вівторок, 13 липня, Минай провів черговий спаринг з Ворсклою, яка в ці дні перебуває на зборі в Закарпатті. Поєдинок, що відбувся в Ужгороді на стадіоні "Авангард" завершився внічию (0:0).
На відміну від Ворскли, яка вже активно попрацювала на трансферному ринку, Минай повернувся в еліту після відмови Олімпіка, і тільки зараз шукає гравців для посилення складу.
До слова По стопам Мілевського: Селезньов веде перемовини з Минаєм
Днем раніше на перегляд прибув ексгравець національної збірної України Євген Селезньов, однак сьогодні він обмежився лише розминкою і участі в матчі не брав.
Також у VIP-ложі був помічений відомий фахівець Олександр Севідов, який минулої весни був у Минаї тренером-консультантом. У якій ролі він був присутній на поєдинку, поки невідомо.
Минай майже не має футболістів
- Наразі точна кількість футболістів, які перебувають у Минаї на контракті – не відома. Авторитетний портал Transfermarkt повідомляє, що у клубі 13 гравців.
- Разом з тим, Минай має молодіжні склади. У випадку, якщо клубу заборонять запрошувати нових футболістів, Минаю доведеться грати молодіжним складом.
- За підсумками попереднього сезону Минай вилетів у Першу лігу. Однак донецький Олімпік відмовився виступати в УПЛ. Місце донеччан може зайняти саме Минай.