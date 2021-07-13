Селезньов разом з дискваліфікованим тренером прибув у розташування Минаю

13 липня 2021 , 20:41
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Джерело:

Meta-ratings.com.ua

У вівторок, 13 липня, Минай провів черговий спаринг з Ворсклою, яка в ці дні перебуває на зборі в Закарпатті. Поєдинок, що відбувся в Ужгороді на стадіоні "Авангард" завершився внічию (0:0).

На відміну від Ворскли, яка вже активно попрацювала на трансферному ринку, Минай повернувся в еліту після відмови Олімпіка, і тільки зараз шукає гравців для посилення складу.

До слова По стопам Мілевського: Селезньов веде перемовини з Минаєм

Днем раніше на перегляд прибув ексгравець національної збірної України Євген Селезньов, однак сьогодні він обмежився лише розминкою і участі в матчі не брав.

Також у VIP-ложі був помічений відомий фахівець Олександр Севідов, який минулої весни був у Минаї тренером-консультантом. У якій ролі він був присутній на поєдинку, поки невідомо.

Минай майже не має футболістів

  • Наразі точна кількість футболістів, які перебувають у Минаї на контракті – не відома. Авторитетний портал Transfermarkt повідомляє, що у клубі 13 гравців.
  • Разом з тим, Минай має молодіжні склади. У випадку, якщо клубу заборонять запрошувати нових футболістів, Минаю доведеться грати молодіжним складом.
  • За підсумками попереднього сезону Минай вилетів у Першу лігу. Однак донецький Олімпік відмовився виступати в УПЛ. Місце донеччан може зайняти саме Минай.
Автор: Юрій Семенюк