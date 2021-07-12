Після того, як відбулася офіційна процедура виходу Олімпіка зі складу учасників УПЛ, інші клуби елітного дивізіону дали добро на повернення в чемпіонат закарпатського Миная, який у минулому сезоні посів останнє місце в турнірній таблиці і понизився у класі.

До слова Опубліковано дати першого туру УПЛ: матчі чотири дні, коли зіграє Динамо – невідомо

Дане рішення офіційно буде затверджено на одному з виконкомів УАФ, який повинен відбутися найближчим часом, після того, як настане повна ясність з учасниками Прем'єр-ліги, а також першого і другого дивізіонів, оскільки в Першій лізі також невідома доля МФК Миколаїв

УПЛ затвердила новий календар