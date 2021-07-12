Після того, як відбулася офіційна процедура виходу Олімпіка зі складу учасників УПЛ, інші клуби елітного дивізіону дали добро на повернення в чемпіонат закарпатського Миная, який у минулому сезоні посів останнє місце в турнірній таблиці і понизився у класі.
До слова Опубліковано дати першого туру УПЛ: матчі чотири дні, коли зіграє Динамо – невідомо
Дане рішення офіційно буде затверджено на одному з виконкомів УАФ, який повинен відбутися найближчим часом, після того, як настане повна ясність з учасниками Прем'єр-ліги, а також першого і другого дивізіонів, оскільки в Першій лізі також невідома доля МФК Миколаїв
УПЛ затвердила новий календар
- Перший тур української Прем'єр-ліги стартує 23 липня. Загалом мають зіграти 16 команд, а вісім матчів розтягнули на чотири дні.
- Минай, який замінив Олімпік, повинен був зіграти з київським Динамо, однак цей матч буде зіграний пізніше. Причина – Минай ще офіційно не повернувся в УПЛ.