Ексгравець збірної України Селезньов одружився на громадянці Росії: фото
Український нападник "Бурсаспора" Євген Селезньов оформив шлюб з громадянкою Росії Катериною Бєловою.
Про це повідомив сам 35-річний футболіст в Instagram.
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"Щасливі разом", – підписав фото український футболіст.
Раніше Селезньов вже був одружений, але багаторічний шлюб з дружиною Аллою розпався. У пари залишився син Руслан.
Що відомо про Селезньова?
За свою кар'єру 34-річний нападник змінив вісім клубів. Євген виступав за "Шахтар", "Дніпро", "Арсенал" Київ, "Кубань", "Карабюкспор", "Акхісар", "Малагу" та "Бурсаспор". За збірну України зіграв 57 матчів та забив 11 голів.