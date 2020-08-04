Український нападник "Бурсаспора" Євген Селезньов оформив шлюб з громадянкою Росії Катериною Бєловою.

Про це повідомив сам 35-річний футболіст в Instagram.

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"Щасливі разом", – підписав фото український футболіст.

Раніше Селезньов вже був одружений, але багаторічний шлюб з дружиною Аллою розпався. У пари залишився син Руслан.