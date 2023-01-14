"Королева зважувань" назвала переможця поєдинку Усик – Ф'юрі
Джерело:Pro Boxing Fans
Чемпіонка світу по боксу у найлегшій вазі за версією IBF Ебані Бріджес зробила свій прогноз на поєдинок за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Сексапільна боксерша очікує справжньої битви на рингу.
Всі любителі боксу з нетерпінням очікують майбутній мегафайт королів хевівейту – Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика. Експерти та фахівці діляться своїми очікування від битви чемпіонів.
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Бріджес: Ф'юрі Усику не по зубах
Австралійська красуня Ебані Бріджес, яка є чемпіонкою світу у найлегшій категорії, теж зробила свій прогноз. На думку, "Блондинки-бомбардувальника", Усик складе справжню конкуренцію "Циганському королю", але в цьому поєдинку на перший план вийдуть антропометричні дані.
Я думаю, що Тайсон Ф'юрі виявиться Усику не по зубах. Я маю на увазі, що Усик буде спритним, але у Ф'юрі є IQ і всі необхідні атрибути, щоб перемогти його,
– сказала Бріджес.
Чим прославилась Ентоні Бріджес
- Австралійська боксера має педагогічну освіту і навіть працювала вчителькою математики в середній школі.
- З дитинства захоплювалася карате, боксом та бодібілдингом.
- На професійному рингу дебютувала в 2019 році.
- У 2022 році стала чемпіонкою світу у найлегшій вазі за версією IBF.
- На профі-рингу провела 10 поєдинків, у яких здобула 9 перемог, а ще один завершився поразкою.
- Найбільше блондинка запам'яталася своїми сексуальними формами та яскравими перформансами на церемонії зважування, за що отримала прізвисько "Королева зважування".