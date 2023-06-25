Колишній гравець збірної Бельгії помер у 45 років: він пограв в АПЛ та їздив у Росію

Седрік Руссель несподівано пішов з життя через серцевий напад у власному будинку. Гравець непогано виступав в Англії, але в інших лігах нічим особливим не запам'ятався.

Футбольна спільнота Бельгії понесла втрату. ЗМІ повідомляють про смерть колишнього футболіста Седріка Русселя.

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У 45-річного спортсмена стався серцевий напад. Седріка доставили у госпіталь, але лікарі не змогли його врятувати. Бельгієць помер у своєму домі в Монсі. У цьому місті він і народився.

Гравець виступав на позиції форварда і провів багату кар'єру, погравши за більш ніж десяток команд. Найбільше Руссель прославився в Ковентрі та Вулверхемптоні. За перших він пограв два сезони в АПЛ (1999-2001).

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Там Седрік грав у парі з відомим ірландцем Роббі Кіном та забив 8 голів у 38 матчах. Також бельгієць виступав за російський Рубін та італійську Брешію, а на Батьківщині найбільше пограв за Ла Лув'є. Також на рахунку форварда три гри у складі збірної Бельгії.