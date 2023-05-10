У віці 93 років реальний світ покинув Антоніо Карбахаль. Його рекорд на чемпіонату світу тільки-но змогли повторити Мессі та Роналду.

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Приклад для наслідування

Антоніо, який більше відомий на прізвисько "Ла Тота", став першим футболістом, який добився подібного рекорду завдяки "довговічності". Карбахаль став першим в історії гравцем, який потрапив у заявку на 5 чемпіонатів світу та зіграв на них (1950, 1954, 1958, 1962 й 1966). народ не пройшов повз такого досягнення мексиканця, а тому за це отримав ще одне прізвисько – Ель Сінко Копас, що в перекладі з іспанської означає "П'ять кубків".

Згодом рекорд Карбахаля змогла повторити низка легендарних футболістів, проте покращити результат ще нікому не вдалось. Зокрема до досягнення Антоніо дісталися ще Лотар Маттеус Джанлуїджі Буффон, Рафаель Маркус, Андрес Гуардадо, Гільєрмо Очоа, Кріштіану Роналду й Ліонель Мессі. Варто відзначити, що для останніх 4-ьох чемпіонат світу-2022 у Катарі, якраз став тим п'ятим Мундіалем, який допоміг футболістам потрапити до когорти легендарних гравців.

Виступи мексиканця