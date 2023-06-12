У квітні 2023 року Сільвіо Берлусконі госпіталізували через серцево-судинні проблеми. У нього виникла дихальна недостатність, але тоді стан здоров'я експрезидента Мілана та власника Монци вдалося стабілізувати. 9 червня його знову госпіталізували, проте лікарі стверджували, що ситуація "не критична", а вранці 12 червня стало відомо, що Берлусконі помер у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані.

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Футбольна історія скандального політика

Сільвіо Берлусконі був власником Мілана з 1986 до квітня 2017 року, коли продав клуб китайському інвестору за 740 мільйонів євро. Протягом 31 року правління "россонері", італійський клуб здобув 29 трофеїв.

Що виграв Мілан протягом цього часу?

Вісім разів перемагав у Серії А (1988, 1992-94, 1996, 1999, 2004, 2011), один Кубок Італії (2003), сім Суперкубків Італії (1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011, 2016), по п'ять разів ставав переможцем Ліги чемпіонів та Суперкубку УЄФА (1989, 1990, 1994, 2003, 2007), двічі тріумфував в Міжконтинентальному Кубку (1989, 1990) та одного разу на Клубному чемпіонаті світу (2007).

Наприкінці вересня 2018 року колишній президент Мілана викупив 100% акцій Монци, яка виступала у третьому за силою дивізіоні Італії. Генеральним директором став Адріано Галліані. Вартість клубу приблизно склала 2,5-3 мільйони євро.

За 4 роки клуб зміг піднятися у Серію А, де в першому ж сезоні посів 11 місце. Команда стала грозою авторитетів та протягом сезону переграла: Інтер, Наполі, Фіорентину та двічі Ювентус.

Тому попри скандальну кар'єру політика й відверто ворожу позицію щодо України, Берлусконі залишив велику спадщину у світовому футболі, якою може пишатися.