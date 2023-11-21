Останній танець Мессі та Роналду: саудити організують класичне протистояння суперзірок футболу

Саудівська Аравія продовжує дивувати світ масштабними спортивними подіями. Щедрі шейхи підготували сюрприз усім любителям футболу.

Одвічні суперники Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду виступають на різних континентах. Проте організатори турніру Riyadh Season Cup, що відбудеться в Саудівській Аравії, обіцяють епічну зустріч суперзірок сучасності.

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Чергова остання зустріч легенд

На розіграш товариського турніру запросили саудівський Аль-Наср, в якому феєрить Кріштіану Роналду. А також американський клуб МЛС Інтер Маямі, де грає аргентинець Ліонель Мессі.

Riyadh Season Cup відбудеться у лютому 2024 року. Точний календар турніру стане відомий пізніше. Проте організатори вже виготовили афішу матчу зірок, яку назвали: "Останній танець".

"Останній танець" Мессі та Роналду / twitter.com/Turki_alalshikh

Як відомо, аргентинець та португалець не збираються вішати бутси на цвях. У минулому сезоні зірки вже зустрічалися в Саудівській Аравії в рамках Riyadh Season Cup. Тоді об'єднана команда Аль-Хіляля і Аль-Насра грала проти ПСЖ, в якому тоді виступав Лео. Тож цілком ймовірно, що в майбутньому ми станемо свідками ще одного "Останнього танцю" легенд.