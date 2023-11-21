Извечные соперники Лионель Месси и Криштиану Роналду выступают на разных континентах. Однако организаторы турнира Riyadh Season Cup, который состоится в Саудовской Аравии, обещают эпическую встречу суперзвезд современности.

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Очередная последняя встреча легенд

На розыгрыш товарищеского турнира пригласили саудовский Аль-Наср, в котором феерирует Криштиану Роналду. А также американский клуб МЛС Интер Майами, где играет аргентинец Лионель Месси.

Riyadh Season Cup состоится в феврале 2024 года. Точный календарь турнира станет известен позже. Однако организаторы уже изготовили афишу матча звезд, которую назвали: "Последний танец".

"Последний танец" Месси и Роналду / twitter.com/Turki_alalshikh

Как известно, аргентинец и португалец не собираются вешать бутсы на гвоздь. В прошлом сезоне звезды уже встречались в Саудовской Аравии в рамках Riyadh Season Cup. Тогда объединенная команда Аль-Хиляля и Аль-Насра играла против ПСЖ, в котором выступал тогда Лео. Так что вполне вероятно, что в будущем мы станем свидетелями еще одного "Последнего танца" легенд.

Напомним, что 17 февраля в Саудовской Аравии состоится "бой века" Усик – Фьюри. Саудиты планируют такими грандиозными спортивными шоу привлечь миллионы туристов.