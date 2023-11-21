Одвічні суперники Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду виступають на різних континентах. Проте організатори турніру Riyadh Season Cup, що відбудеться в Саудівській Аравії, обіцяють епічну зустріч суперзірок сучасності.

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Чергова остання зустріч легенд

На розіграш товариського турніру запросили саудівський Аль-Наср, в якому феєрить Кріштіану Роналду. А також американський клуб МЛС Інтер Маямі, де грає аргентинець Ліонель Мессі.

Riyadh Season Cup відбудеться у лютому 2024 року. Точний календар турніру стане відомий пізніше. Проте організатори вже виготовили афішу матчу зірок, яку назвали: "Останній танець".

"Останній танець" Мессі та Роналду / twitter.com/Turki_alalshikh

Як відомо, аргентинець та португалець не збираються вішати бутси на цвях. У минулому сезоні зірки вже зустрічалися в Саудівській Аравії в рамках Riyadh Season Cup. Тоді об'єднана команда Аль-Хіляля і Аль-Насра грала проти ПСЖ, в якому тоді виступав Лео. Тож цілком ймовірно, що в майбутньому ми станемо свідками ще одного "Останнього танцю" легенд.

Нагадаємо, що 17 лютого в Саудівській Аравії відбудеться "бій століття" Усик – Ф'юрі. Саудити планують такими грандіозними спортивними шоу залучити мільйони туристів.