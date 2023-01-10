Президент FIA Мохаммед Бен Сулаєм заявив, що "немає причин" не розширювати сітку Формули-1 до 12 команд. І відзначив, що керівний орган FIA готовий схвалити будь-яку команду, яка вважатиметься достатньо хорошою для участі у Формулі-1, "навіть якщо вона невелика".
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"Загалом, якщо ми дивимося на стабільність Формули-1, ми повинні відкрити її для інших брендів. Ми можемо мати до 12 команд на сітці", – сказав Бен Сулаєм.
"Я не бачу причин, через які ми не повинні вітати нові команди, особливо американців. Цього року у нас там вже три гонки. Ми вітаємо будь-яку пропозицію стати однією з 12 команд. Ми приймаємо хороші команди, навіть якщо вони маленькі, як у випадку з Haas. Ми сподіваємося, що все зміниться, і ми зможемо мати належну одинадцяту команду, подивимося, що станеться", – заявив Бен Сулаєм.
Хто хоче стати новою командою Формули-1
Гоночна команда Andretti заявила про намір спільно з Cadillac (один з брендів General Motors) створити команду для участі в Формулі-1. Власник компанії Майкл Андретті неодноразово намагався потрапити у Формулу-1 (його батько Маріо Андретті був чемпіоном Формули-1 в 1978 році). Але кожен раз отримував відмову.
Однак і цього разу команди Формули-1 негативно ставляться до можливості появи команди Andretti-Cadillac. Хоча загалом вони виступають проти розширення чемпіонату. Одна з причин – призові. Адже в такому випадку їх доведеться ділити на більшу кількість команд, що потягне за собою скорочення доходів.
Компанія Liberty Media, яка і володіє Формулою-1, теж не має наміру збільшувати кількість команд в перегонах. Тому навіть схвалення зі сторони FIA ще не гарантує появу нової команди в Формулі-1, адже потрібне схвалення зі сторони Liberty Media та інших учасників перегонів.