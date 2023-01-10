Президент FIA Мохаммед Бен Сулаєм заявив, що "немає причин" не розширювати сітку Формули-1 до 12 команд. І відзначив, що керівний орган FIA готовий схвалити будь-яку команду, яка вважатиметься достатньо хорошою для участі у Формулі-1, "навіть якщо вона невелика".

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"Загалом, якщо ми дивимося на стабільність Формули-1, ми повинні відкрити її для інших брендів. Ми можемо мати до 12 команд на сітці", – сказав Бен Сулаєм.

Зараз у Формулі-1 виступає 10 команд. Це Alfa Romeo, AlphaTauri, Alpine, Aston Martin, Ferrari, Haas, McLaren, Mercedes, Red Bull та Williams.

"Я не бачу причин, через які ми не повинні вітати нові команди, особливо американців. Цього року у нас там вже три гонки. Ми вітаємо будь-яку пропозицію стати однією з 12 команд. Ми приймаємо хороші команди, навіть якщо вони маленькі, як у випадку з Haas. Ми сподіваємося, що все зміниться, і ми зможемо мати належну одинадцяту команду, подивимося, що станеться", – заявив Бен Сулаєм.

Керівництво Формули-1 і справді вирішило провести одразу три гонки в США у 2023 році. Перша відбудеться 7 травня в Маямі. Друга – 22 жовтня в Остіні. Третя гонка запланована на 18 листопада у Лас-Вегасі.

Загалом же у 2023 році запланована рекордна кількість гонок – 24. Стартує все 5 березня з гран-прі Бахрейну. Детальніше з календарем гонок Формули-1 у 2023 році можна ознайомитися за посиланням.

Хто хоче стати новою командою Формули-1

Гоночна команда Andretti заявила про намір спільно з Cadillac (один з брендів General Motors) створити команду для участі в Формулі-1. Власник компанії Майкл Андретті неодноразово намагався потрапити у Формулу-1 (його батько Маріо Андретті був чемпіоном Формули-1 в 1978 році). Але кожен раз отримував відмову.

Однак і цього разу команди Формули-1 негативно ставляться до можливості появи команди Andretti-Cadillac. Хоча загалом вони виступають проти розширення чемпіонату. Одна з причин – призові. Адже в такому випадку їх доведеться ділити на більшу кількість команд, що потягне за собою скорочення доходів.

Компанія Liberty Media, яка і володіє Формулою-1, теж не має наміру збільшувати кількість команд в перегонах. Тому навіть схвалення зі сторони FIA ще не гарантує появу нової команди в Формулі-1, адже потрібне схвалення зі сторони Liberty Media та інших учасників перегонів.