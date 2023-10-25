Барселона U-19 – Шахтар U-19 2:0

Голи: Дарвіх 15, Ернандес 85

У середу, 25 жовтня, відбувся матч 3-го тура групового етапу Юнацької ліги УЄФА, в якому донецький Шахтар на виїзді грав проти іспанської Барселони. Через великі кадрові проблеми у головній команді юніори "блаугранас" делегували низку гравців в заявку Хаві, але "гірники" не зуміли цим скористатися, пише 24 Канал.

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Вже на початку зустрічі воротар Шахтаря Кравець змушений був виймати м’яч із сітки воріт. Гол на свій рахунок записав 17-річний Ноа Дарвіх.

Відео голу Дарвіха

Коли до завершення поєдинку залишалося 5 хвилин, 16-річний вінгер Барселони Ернандес зробив рахунок на табло 2:0.

Відео голу Ернандеса

Таким чином, підопічні Бєліка зазнали другої поразки в Юнацькій лізі УЄФА. У першому турі "гірники" поступилися Порту 1:4. В активі Шахтаря залишається одна виїзна перемога над однолітками з Антверпена (2:1).

Після трьох зіграних матчів Шахтар посідає третє місце в групі Н. В активі "гірників" три очка.

Юнаки Барселони йдуть без втрат. У "блаугранас" 9 балів у трьох матчах та перший рядок в групі Н.

Відеоогляд матчу Барселона U-19 – Шахтар U-19