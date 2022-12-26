Рідний клуб Пеле змінить емблему на честь важкохворого "Короля футболу"
Джерело:твітер El Chiringuito TV
На жаль, лікарі дають невтішні прогнози щодо здоров'я легендарного футболіста Пеле. Бразилець перебуває у лікарні, а його рідний клуб Сантос вже готується до похорон колишнього нападника.
У центральному колі футбольного поля стадіону "Віла Бельміро" вже встановили великий намет, у якому стоїть золота труна, по боках якої є зображення Пеле. Сантос вже готується до найгірших наслідків.
Варто дізнатись Золота труна, рідні вже у лікарні: у Бразилії готуються до смерті легендарного Пеле
Клуб готовий вшанувати легенду футболу
Також бразильська команда підготувала ще один момент, щоб віддати повагу Пеле. Сантос додасть до своєї емблеми корону, адже Пеле завжди називали "Король футболу".
Новий королівський елемент додадуть вже у січні 2023 року.
Сантос змінить емблему на честь Пеле / Фото з твітеру El Chiringuito TV
Пеле програє раку боротьбу за життя
- Боротьба Пеле з раком триває вже декілька років. Восени 2021-го колишньому футболісту провели операцію з видалення пухлини у товстому кишківнику. Хірургічне втручання не надто покращило стан здоров'я бразильця.
- Пеле постійно їздив на курси хімієтерапії у лікарню, де проходив інші обстеження.
- Наприкінці листопада 2022 року Пеле позапланово потрапив у лікарню. Медики не робили сміливих прогнозів щодо стану здоров'я футболіста, але згодом підтвердились найгірші прогнози – рак прогресує.
- Лікування вже не допомагає Пеле, а лікарі дають колишньому нападнику декілька днів на життя.
- Біля лікарняного ліжка футболіста вже зібрались його рідні, а футбольний світ Бразилії вже готується до відходу легенди в інший світ.
- Хоча раніше рідні спростовували жахливі чутки у ЗМІ та навіть запевняли, що Пеле стежив за останнім Мундіалем у Катарі.