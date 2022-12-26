Рідний клуб Пеле змінить емблему на честь важкохворого "Короля футболу"

На жаль, лікарі дають невтішні прогнози щодо здоров'я легендарного футболіста Пеле. Бразилець перебуває у лікарні, а його рідний клуб Сантос вже готується до похорон колишнього нападника.

У центральному колі футбольного поля стадіону "Віла Бельміро" вже встановили великий намет, у якому стоїть золота труна, по боках якої є зображення Пеле. Сантос вже готується до найгірших наслідків.

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Також бразильська команда підготувала ще один момент, щоб віддати повагу Пеле. Сантос додасть до своєї емблеми корону, адже Пеле завжди називали "Король футболу".

Новий королівський елемент додадуть вже у січні 2023 року.



Сантос змінить емблему на честь Пеле / Фото з твітеру El Chiringuito TV

Цікаво! Усю свою кар'єру Пеле віддав бразильському Сантосу (1956 – 1975 роки).

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