Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров вважає президента МОК Томаса Баха зрадником. Він вважає, що комітет політизує рішення щодо недопуску росіян.

Світовий спорт з початком повномасштабної війни в Україні почав накладати санкції на представників Росії. Команди з країни-терористки не допускають до міжнародних змагань, а індивідуальних атлетів – лише за умови нейтральності.

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Лавров образився на МОК

Спортсмени більше не можуть представляти Росію на турнірі та мають виступати під нейтральним прапором. При цьому вони повинні довести свою непідтримку війни в Україні та неналежність до російських воєнних структур.

Саме таку позицію зайняв Міжнародний олімпійський комітет на чолі з Томасом Бахом. Втім у Росії це лояльне до них ставлення назвали зрадою. До прикладу, очільник МЗС країни-терористки Сєргєй Лавров розкритикував через це голову МОК.

Те, що зараз відбувається зі спортивним рухом, який роблять керівники МОК та особисто Томас Бах, я вважаю зрадою всіх ідеалів олімпізму. В одному зі своїх виступів на ініціативи допустити трансгендерів у всі види змагань він відповів: "Ми ж не можемо політизувати спорт, тому треба їм створювати необхідні рівні права". А от коли йому сказали про допуск російських та білоруських спортсменів, він каже: "Ні, це інше. Це не політизація, вони порушили статут ООН",

– проскиглив Лавров.

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Очевидно, що представник Росії образився на Баха, який кілька років тому дружньо вітався із Владіміром Путіним та намагався повернути росіян у спорт вже після 2022 року. Втім вдалося йому це лише частково.

Нагадаємо, що росіяни намагались оскаржити санкції проти себе у Спортивному арбітражному суді в Лозанн. Але CAS не підтримав терористів та залишив їх дискваліфікацію в силі.

Позиція МОК щодо російських спортсменів