Світовий спорт став накладати санкції на Росію після того, яка вона розпочала повномасштабну війну проти України. Індивідувальних спортсменів допускають до міжнародних змагань лише під нейтральним прапором.
"Нейтральність" у всій красі
Правда, ця нейтральність виглядає дуже непереконливо, адже Росія всіма можливими методами використовує свою пропаганду через спорт.
Один із таких випадків трапився 10 лютого, коли в різних містах країни-терористки пройшли лижні забіги на честь 80-річчя звільнення Ленінграду від фашистської блокади. Особливо привернула увагу подія у Хімках.
У підмосковному місті учасників забігу вишикували у формі великої літери "Z", яка є одним із символів російського тероризму в Україні. При цьому святкову промову виголосила триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання Ірина Родніна.
Учасники лижного забігу у формі літери "Z" / spektronline
Наразі вона є депутаткою російського парламенту від партії Путіна "Єдіная Росія". Ірина передала вітання учасникам перегонів від їх президента, ще раз показавши, наскільки спорт є "поза політикою" в цій країні.
Як спорт накладає санкції на Росію
- відзначимо, що міжнародна федерація лижного спорту відсторонила росіян від будь-яких змагань під своєю егідою
- проте більшість федерацій дозволять їм брати участь у нейтральному статусі
- нерідко на турніри потрапляють прихильники війни проти України, яких перевірка "чомусь" допустила до змагань
- Міжнародний олімпійський комітет намагається задовольнити росіян і вже дозволив їм виступи на Олімпіаді-2024 під нейтральним прапором
- Україна та низка країн цивілізованого світу вже виступили проти такого рішення від МОК
- при цьому навіть самі російські спортсмени відмовляються їхати на Ігри, якщо їм не дадуть право поширювати пропаганду саме в статусі росіян.