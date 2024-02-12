Світовий спорт став накладати санкції на Росію після того, яка вона розпочала повномасштабну війну проти України. Індивідувальних спортсменів допускають до міжнародних змагань лише під нейтральним прапором.

"Нейтральність" у всій красі

Правда, ця нейтральність виглядає дуже непереконливо, адже Росія всіма можливими методами використовує свою пропаганду через спорт.

Один із таких випадків трапився 10 лютого, коли в різних містах країни-терористки пройшли лижні забіги на честь 80-річчя звільнення Ленінграду від фашистської блокади. Особливо привернула увагу подія у Хімках.

У підмосковному місті учасників забігу вишикували у формі великої літери "Z", яка є одним із символів російського тероризму в Україні. При цьому святкову промову виголосила триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання Ірина Родніна.



Учасники лижного забігу у формі літери "Z" / spektronline

Наразі вона є депутаткою російського парламенту від партії Путіна "Єдіная Росія". Ірина передала вітання учасникам перегонів від їх президента, ще раз показавши, наскільки спорт є "поза політикою" в цій країні.

Як спорт накладає санкції на Росію