Наприкінці вересня УЄФА шокував футбольну громадськість своїм рішення повернути юнацькі збірні Росії U-17 до відбіркових турнірів. Проте шалений тиск України та європейських країн змусив організацію швидко скасовувати допуск країни-агресорки.

До теми Не остання спроба Росії повернутися у великий футбол: в УАФ відреагували на рішення УЄФА

Маркевич: В УЄФА дали задню

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич вважає, що потрібно ретельно провести розслідування стосовно дій футбольних чиновників, які допустили повернення Росії. В першу чергу мова йде про президента УЄФА Александера Чеферіна.

Справедливість таки взяла гору. Але мене насторожує, як взагалі наприкінці вересня на порядку денному Виконкому УЄФА могло з'явитися питання про допуск країни-агресора до футбольних змагань. Ганьба – інакше й не скажеш. Я був шокований. Ось чому треба провести детальне розслідування. І якщо це була ініціатива президента УЄФА Александера Чеферіна, то ставити питання про висловлення йому недовіри,

– заявив Маркевич.

За словами Маркевича, в Ньоні не чекали такої реакції футбольної Європи. А тому швидко відреагували на тиск асоціацій.

Бо це неприпустимо, коли біля керма УЄФА знаходяться функціонери, які не хочуть бачити очевидного: російські злочинці щодня вбивають українців на їхній землі. Переконаний, що в УЄФА не чекали, що це рішення Виконкому викличе такий супротив з боку європейської футбольної громади й тому довелося дати, як кажуть, задню. Проте, щоб таким горе-функціонерам більше не кортіло приймати необдумані рішення, треба, повторюю, провести розслідування й покарати винних,

– сказав Маркевич.

Зазначимо, що Виконком УЄФА повернув дискваліфікацію усім збірним Росії після двох тижнів від свого попереднього рішення. Проте з цей час амністію терористам встигли зробити ще у ФІФА. Наразі невідома реакція Міжнародної федерації футболу стосовно цього питання.