В конце сентября УЕФА шокировал футбольную общественность своим решение вернуть юношеские сборные России U-17 к отборочным турнирам. Однако невероятное давление Украины и европейских стран заставило организацию быстро отменить допуск страны-агрессорки.

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Маркевич: В УЕФА дали заднюю

Главный тренер Карпат Мирон Маркевич считает, что нужно тщательно провести расследование в отношении действий футбольных чиновников, допустивших возвращение России. В первую очередь речь идет о президенте УЕФА Александере Чеферине.

Справедливость таки одержала верх. Но меня настораживает, как вообще в конце сентября в повестке Исполкома УЕФА мог появиться вопрос о допуске страны-агрессора к футбольным соревнованиям. Позор – иначе и не скажешь. Я был в шоке. Вот почему нужно провести детальное расследование. И если это была инициатива президента УЕФА Александера Чеферина, то задавать вопрос о выражении ему недоверия,

– заявил Маркевич.

По словам Маркевича, в Ньоне не ожидали такой реакции футбольной Европы. Поэтому быстро отреагировали на давление ассоциаций.

Это недопустимо, когда у руля УЕФА находятся функционеры, которые не хотят видеть очевидное: российские преступники ежедневно убивают украинцев на их земле. Убежден, что в УЕФА не ожидали, что это решение Исполкома вызовет такое сопротивление со стороны европейской футбольной общины и пришлось дать, как говорится, заднюю. Однако, чтобы таким горе-функционерам больше не хотелось принимать необдуманные решения, нужно, повторяю, провести расследование и наказать виновных,

– сказал Маркевич.

Отметим, что Исполком УЕФА вернул дисквалификацию всем сборным России через две недели от своего предыдущего решения. Однако за это время амнистию террористам успели сделать еще в ФИФА. Пока неизвестна реакция Международной федерации футбола по этому вопросу.