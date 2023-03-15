Не всі федерації продались терористам: санкції проти Росії у легкій атлетиці будуть продовжені

European Athletics не бачить приводу для повернення представників країн-окупантів до міжнародних змагань. Водночас організація продовжить підтримувати атлетів з України.

Після початку повномасштабної війни Росії та України світовий спорт почав відмежовуватись від представників країни-агресорки. Російські команди не допускають до змагань, а спортсменів змушують виступати під нейтральним прапором.

До теми Найкращий друг Росії та Путіна: як президент МОК Томас Бах підігрує Кремлю

Втім з наближенням Олімпійських Ігор-2024 деякі федерації починають послаблювати санкції. Вже відомо, що росіяни та білоруси зможуть брати участь у турнірах з фехтування.

Водночас Європейська асоціація легкої атлетики не має намір допускати до своїх змагань спортсменів з країн-терористок. В організації заявили, що у порівнянні з березнем минулого року, коли було прийнято рішення про відсторонення, ситуація не змінилась.

Поки війна в Україні триває вже понад рік, European Athletics хоче продемонструвати, що ми не змінили своєї позиції щодо продовження відсторонення російських та білоруських спортсменів, персоналу та інших офіційних осіб не тільки від змагань, але й усіх заходів та активностей. Війна мала руйнівні наслідки для України. Як спортивна організація, European Athletics зазначає, що це стосується й української спортивної інфраструктури та місцевих спортсменів. Ми продовжимо підтримувати Федерацію легкої атлетики України, щоб спортсмени з цієї країни могли й надалі втілювати свій потенціал попри трагічну ситуацію,

– йдеться у заяві European Athletics.

Читайте також Не розумію, як можна допускати країну-агресорку до змагань, – Магучіх про скандальні плани МОК

Конгрес Європейської асоціації легкої атлетики відбудеться у квітні. Саме на ньому буде ухвалено рішення про продовження санкцій. В МЗС України вже заявили, що наші спортсмени будуть бойкотувати змагання, у яких братимуть участь росіяни та білоруси.