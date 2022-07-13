Санітра може закінчити тренерську кар'єру на Олімпіаді-2026 на чолі збірної України з біатлону

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра розповів про свою співпрацю з "синьо-жовтими". Ймовірно, що робота з нашою командою буде останньою у кар'єрі словака.

Санітра: Я готовий відпрацювати до 2026 року у збірній Україні

Спеціаліст із Словаччини продовжує співпрацю з українською збірної. Юрай Санітра на відміну від Уроша Велепця не покинув команду у складний момент, коли в Україні відбувається війна.

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Санітра запевнив, що готовий працювати з чоловічою збірною до 2026 року, а тобто до Олімпіади. Головне, щоб здоров'я дозволило це зробили Юраю. У словака є така мета на майбутнє.

Якщо зі здоров'ям усе буде гаразд, то ясно, що я готовий відпрацювати до 2026 року у збірній Україні, бо маю таку мету. В Антгольці на чемпіонаті світу-1995 я розпочинав свою тренерську кар'єру як тренер жіночої словацької команди. І там же хочу закінчити свою тренерську кар'єру вже на Олімпійських іграх-2026,

– заявив Санітра.

61-річний наставник працює з українською командою з 2016-го. Раніше очолював одразу дві збірні, але згодом знову почав тренувати лише чоловіків.

Наразі чоловіча збірна на чолі з Санітрою готується до нового сезону у німецькому Обергофі. Разом із ними тренується біатлоністка Дар'я Блашко. Спільне фото з українцями спільне фото зробив німецький біатлоніст Ерік Лессер.

. Перший етап Кубка світу з біатлону-2022/2023 відбудеться у фінському Контіолагті. Чоловіча індивідуалка розпочне сезон для спортсменів.