Самюель Ето'О прибув на поєдинок до Москви. Нещодавно легендарний футболіст брав участь у грі на підтримку України, пише 24 Канал, посилаючись на росЗМІ.

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І тут, і там

Колишній зірковий футболіст, а нині президент Федерації футболу Камеруну, взагалі не шукає собі ніде ворогів та готовий підлаштуватись під будь-кого. Діло в тому, що Самюель уже прибув до столиці країни-агресора. Ето'О збирається відвідати товариський поєдинок між збірними Росії та Камеруну.

Зустріч відбудеться уже 12-го жовтня, о 19:00. Легендарного футболіста не цікавлять злодіяння росіян, які вони реалізовують на території України, він приїхав потішити місцевих вболівальників своєю присутністю, чому дуже тішиться.

Пан Самюель Ето'О вже прилетів до Москви, він радий знову повернутися до Росії і задоволений прийомом. Ввечері наш президент буде на матчі й сподівається на перемогу збірної Камеруну,

– розповів генеральний секретар Федерації футболу Камеруну Блез Джунан.

Нагадаємо. Збірна Росії також збирається зіграти товариський поєдинок і зі збірною Кенії, проте це все виглядатиме досить комічно. Діло в тому, що сторони не знайшли кращого місця проведення для матчу, тому вирішили зустрітись на стадіоні готелю Titanic Mardan Sports Complex.

Найцікавішим є те, що Самюель Ето'О нещодавно взяв участь у матчі зірок, котрий був організований заради того, аби зібрати кошти на допомогу України, котра веде боротьбу із російською агресією. Та от, скоріше за все, камерунцеві було "по барабану" задля чого проводиться матч.

Самюель Ето'О на благодійному матчі / Game4Ukraine

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