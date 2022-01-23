Сампдорія повернулася до ідеї трансферу нападника Динамо
Джерело:Tuttomercatoweb
Нападник Динамо Владислав Супряга все ще має шанси продовжити кар'єру в італійській Серії А. Тамтешня Сампдорія буцімто повернулася до ідеї трансферу українця.
Супряга може покинути Динамо
Супряга знову потрапив на радари Сампдорії, адже в генуезців зірвався перехід форварда Аталанти Роберто Пікколі.
До речі Наслідник Миколенка отримав травму у першому матчі після повернення в Динамо
Повідомляється, що після провалу в переговорах з Пікколі Сампдорія перемкнулася на інші кандидатури. Серед них і Владислав Супряга.
Про інтерес італійського клубу до Супряги повідомлялося неодноразово. Раніше Сампдорія начебто пропонувала Динамо 1 мільйон євро за оренду нападника.
Також італійський клуб начебто був готовий викласти 8 мільйонів євро за те, щоб придбати Супрягу в Динамо.
Слід звернути увагу, що в послугах чемпіона світу 2019 року були зацікавлені й інші італійські клуби. Інтерес до Супряги приписували Салернітані, Беневенто, Дженоа та Болоньї.
Італійські ЗМІ повідомляли, що трансфер Супряги з Динамо в Дженоа зірвався через фінансові апетити киян.
Супряга – резервіст Динамо
- 21-річни Супряга став футболістом Динамо влітку 2018 року, але так і не зміг стати основним гравцем. У сезоні-2021/2022 Владислав 6 разів виходив на футбольне поле й не забив жодного голу.
- Не допомогла Супрязі й зміна тренера. У матчі чемпіонату України проти Львова наставник киян Мірча Луческу не витримав і замінив нападник ще в першому таймі.
- Портал Transfermarkt оцінює нападника в 4 мільйони євро.