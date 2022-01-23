Сампдорія повернулася до ідеї трансферу нападника Динамо

Нападник Динамо Владислав Супряга все ще має шанси продовжити кар'єру в італійській Серії А. Тамтешня Сампдорія буцімто повернулася до ідеї трансферу українця.

Супряга може покинути Динамо

Супряга знову потрапив на радари Сампдорії, адже в генуезців зірвався перехід форварда Аталанти Роберто Пікколі.

До речі Наслідник Миколенка отримав травму у першому матчі після повернення в Динамо

Повідомляється, що після провалу в переговорах з Пікколі Сампдорія перемкнулася на інші кандидатури. Серед них і Владислав Супряга.

Про інтерес італійського клубу до Супряги повідомлялося неодноразово. Раніше Сампдорія начебто пропонувала Динамо 1 мільйон євро за оренду нападника.

Також італійський клуб начебто був готовий викласти 8 мільйонів євро за те, щоб придбати Супрягу в Динамо.

Слід звернути увагу, що в послугах чемпіона світу 2019 року були зацікавлені й інші італійські клуби. Інтерес до Супряги приписували Салернітані, Беневенто, Дженоа та Болоньї.

Італійські ЗМІ повідомляли, що трансфер Супряги з Динамо в Дженоа зірвався через фінансові апетити киян.

Супряга – резервіст Динамо