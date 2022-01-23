Супряга может покинуть Динамо

Супряга снова попал на радары Сампдории, ведь у генуэзцев сорвался переход форварда Аталанты Роберто Пикколи.

Кстати Наследник Миколенко получил травму в первом матче после возвращения в Динамо

Сообщается, что после провала в переговорах с Пикколи Сампдория переключилась на другие кандидатуры. Среди них и Владислав Супряга.

Об интересе итальянского клуба к Супряге сообщалось неоднократно. Ранее Сампдория якобы предлагала Динамо 1 миллион евро за аренду нападающего.

Также итальянский клуб вроде бы был готов выложить 8 миллионов евро за то, чтобы приобрести Супрягу в Динамо.

Следует обратить внимание, что в услугах чемпиона мира 2019 года были заинтересованы и другие итальянские клубы. Интерес к Супряге приписывали Салернитани, Беневенто, Дженоа и Болонье.

Итальянские СМИ сообщали, что трансфер Супряги из Динамо в Дженоа сорвался из-за финансовых аппетитов киевлян.

Супряга – резервист Динамо